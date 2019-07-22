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İstanbul'daki kaçak Suriyelilere süre verildi...

Valilikten İstanbul'daki kaçak Suriyelilere 20 Ağustos'a kadar süre

İstanbul'daki kaçak Suriyelilere süre verildi...

Valilikten İstanbul'daki kaçak Suriyelilere 20 Ağustos'a kadar süre

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:05
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İstanbul'daki kaçak Suriyelilere süre verildi...

İstanbul DHA 

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul'da kaydı olmayan (diğer illere kayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verilmiştir" denildi.

İstanbul Valiliği, kaçak göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İlimizde ikamet izinli 522 bin 381 yabancı uyruklu, geçici koruma kapsamında 547 bin 479 Suriyeli misafir olmak üzere toplam 1 milyon 69 bin 860 kayıtlı yabancı bulunmaktadır" denildi.

"20 AĞUSTOS 2019 TARİHİNE KADAR SÜRE VERİLMİŞTİR"

"Düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında ülkemize yasadışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine devam edilmektedir" denilen açıklamada, "Geçici koruma kapsamında olmayan (kayıtsız ve/veya kimliği bulunmayan) Suriye uyruklu yabancılar, İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile belirlenen illere sevk edilmektedir. İstanbul, geçici koruma kaydına kapalıdır.

Geçici koruma kapsamında olmakla birlikte, İstanbul'da kaydı olmayan (diğer illere kayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verilmiştir. Belirtilen süre sonunda geri dönmediği tespit edilenler, İçişleri Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda kayıtlı oldukları illere sevk edileceklerdir" ifadeleri yer aldı.

"YOL İZİN BELGESİ" KONTROLLERİ SÜREKLİ OLARAK YAPILACAK"

Açıklamadada, "İlimizde yasal kalış hakkı bulunan yabancıların; yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi amacıyla Pasaport Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliği hükümleri gereğince kolluk kuvvetleri tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde göstermek üzere pasaport ve/veya Geçici Koruma Kimlik Belgelerini yanlarında bulundurmalarını önemle rica ediyoruz. İlimiz otogar, gar, havalimanları ve tüm ulaşım vasıtalarında, "Yol İzin Belgesi" kontrolleri sürekli olarak yapılacak, geçerli belgesi olmayan geçici koruma kapsamındaki

Suriyeli misafirler, kayıtlı olduğu illere geri gönderilecektir. Valiliğimiz koordinasyonunda düzensiz göçle mücadele çalışmaları, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda kesintisiz devam edecektir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kaçak SuriyelilerIstanbul Suriyeliİstanbul Valiliği
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