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İstanbul'daki değnekçi operasyonu: 25 gözaltı

İstanbul'da dün akşam İSPARK'ı otoparklarını mesken tutan değnekçilere yapılan operasyonda 25 kişinin yakalandığı öğrenildi. Operasyonda 152 İSPARK otoparkının yanı sıra otopark olarak kullanılan 161 noktanın da denetlendiği belirtildi.

İstanbul'daki değnekçi operasyonu: 25 gözaltı

İstanbul'da dün akşam İSPARK'ı otoparklarını mesken tutan değnekçilere yapılan operasyonda 25 kişinin yakalandığı öğrenildi. Operasyonda 152 İSPARK otoparkının yanı sıra otopark olarak kullanılan 161 noktanın da denetlendiği belirtildi.

06 Eylül 2019 Cuma 13:10
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İstanbul'daki değnekçi operasyonu: 25 gözaltı

İSTANBUL(DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından dün akşam saat 20.00 ile 23.00 saatleri arasında operasyon düzenlendi. İSPARK tarafından kullanılan bazı açık otoparkların görevlilerin ayrılmasından sonra "Değnekçi" olarak adlandırılan kişiler tarafından korsan olarak işletildiği yönündeki şikayetler üzerine yapılan operasyonda 152'si İSPARK'ı otoparkı  ve otopark olarak kullanılan 161 alan denetlendi. Yapılan denetimlerde aracını park etmek isteyen kişilerden "Abi para vermezsen arabanı çizerler, lastiğini patlatırlar" gibi tehditlerle para tahsil ettikleri öğrenilen 25 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Baskınlarda en çok gözaltının Bakırköy'de olduğu öğrenildi. Bakırköy'de 15 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulDeğnekçiOperasyonGözaltıönce VatanİSPARKOtopark
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