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İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 16 Mayıs Cumartesi günü saat 00.00'dan, 19 Mayıs Salı gecesi saat 23.59'a kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafik olmadığı görüldü.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:42
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İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günü kapsayan sokağa çıkma yasağı kararı alındı. 16 Mayıs Cumartesi günü başlayan sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kalırken, meydanları hakimi kuşlar ve sokak hayvanları oldu. Yasak öncesinde trafik ve insan yoğunluğunun olduğu cadde ve sokaklarda bu kez sessizlik hakim olurken İstanbul'da yolların ve meydanların boş kaldığı görüldü. Kentte hafta içi yoğunluk yaşanan D100 Karayolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yoğunluk yaşanmadı.

Sokağa çıkma kısıtlaması, 19 Mayıs Salı gecesi 23.59'da sona erecek.

BOŞ KALAN ÜSKÜDAR MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Üsküdar Meydanı boş kaldı. Üsküdar Meydanı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı'nın 15 ilde alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde şehirler sessizliğe büründü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı alınan İstanbul'da sokaklar ve caddeler boş kaldı. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte Üsküdar Meydanı kuşlara kaldı. Üsküdar Meydanı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi. Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

ISTANBUL DA SOKAGA CIKMA KISITLAMASININ ILK GUNUNDE USKUDAR MEYDANI SESSIZLIGE BURUNDU(FOTO ALI AKSOYER/ISTANBUL(DHA))

BURSA'DA CADDE VE MEYDANLAR BOŞ KALDI

Bursa'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ilk gününde boş kalan cadde ve meydanlar, drone ile havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kısıtlamanın ilk gününde, Bursa'da cadde ve meydanlar boş kaldı. Şehrin en kalabalık noktalarından Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Atatürk Caddesi ve tarihi Kapalı Çarşı'nın bomboş olduğu gözlendi. Kentte boş kalan yol ve meydanlar, drone ile havadan görüntülendi.  Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)

BURSA'DA, 4 GUNLUK SOKAGA CIKMA YASAGININ ILK GUNUNDE BOS KALAN CADDE VE MEYDANLAR DRONE ILE HAVADAN GORUNTULENDI. FOTO: HUZEYFE OZDEMIR-BURSA-DHA

DHA

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İstanbulSokakYasakYolMeydanSahilKoronavirüsSalgınHastalık
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