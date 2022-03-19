Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.144,26
ALTIN
913,93
DOLAR
14,79
STERLİN
19,57
EURO
16,39
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 124 Sözleşmeli Personel alacak
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı...
Altınbaş Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Altınbaş Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Doğuş Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Doğuş Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul'da yollar buz pistine döndü, kazalar beraberinde geldi

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yollar buz pistine döndü.

19 Mart 2022 Cumartesi 13:58
İstanbul'da yollar buz pistine döndü, kazalar beraberinde geldi

İSTANBUL,(DHA) - Buzlanma nedeniyle kazalar meydana geldi. Yollardaki sürücülerden bazıları araçlarıyla iş yerlerine girmekten son anda kurtulurken, bazıları da kaza yaparak durabildi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının da düşmesiyle birlikte yollarda buzlanma meydana geldi. Yollardaki buzlanma ise kazalara neden oldu. Şişli'de Ayazma Deresi Caddesi'nde, kayan otomobil iş yerine girmekten son anda kurtuldu. Kaza anı cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Ayrıca, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki 06 COF 592 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi. Kaza cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbuldaYollarBuz Pistine DöndüKazalarönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul merkezli 3 ilde organize suç örgütüne operasyon
İstanbul merkezli 3 ilde organize suç örgütüne operasyon
Motorlu nakliyecilerden UKOME'ye çağrı!
Motorlu nakliyecilerden UKOME'ye çağrı!
Motosikletlilerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecek
Motosikletlilerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecek
Şimdi de evi ateşe verdi!
Şimdi de evi ateşe verdi!
Basın Ekspres Yolu'nda kar etkisini göstermeye başladı
Basın Ekspres Yolu'nda kar etkisini göstermeye başladı
Ümraniye'de yangında can pazarı
Ümraniye'de yangında can pazarı
Başkan Yıldız: Hepimiz bu toprakların çocuklarıyız
Başkan Yıldız: Hepimiz bu toprakların çocuklarıyız
9 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik dev operasyon
9 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik dev operasyon
Sarıyer'de gecekondu yangını paniğe neden oldu
Sarıyer'de gecekondu yangını paniğe neden oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma