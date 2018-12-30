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İstanbul'da yılbaşı önlemleri alındı

İstanbul'da yılbaşı önlemleri alındı

İstanbul'da yılbaşı önlemleri alındı

İstanbul'da yılbaşı önlemleri alındı

30 Aralık 2018 Pazar 17:30
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İstanbul'da yılbaşı önlemleri alındı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yılbaşı günü ve gecesinde 39 bin polis, 4 bin jandarma ile birlikte sahil güvenlik, zabıta ve itfaiye ekiplerinin görevlerinin başında olacağını belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,  yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'da yeni yılın huzur ve güven içinde karşılanabilmesi için güvenlik güçleri, sağlık camiası ve yerel yönetimlerle birlikte tüm önlemlerin alındığını vurguladı.

Yerlikaya, "Yılbaşı günü ve gecesinde 39 bin polisimiz, 4 bin jandarmamız, denizde 10 ayrı noktada görev yapacak sahil güvenlik ekiplerimiz, bini aşkın zabıta, itfaiye, 112 ambulans ve bütün hastanelerimizdeki acil servis görevlilerimizle Valiliğimiz Komuta Kontrol Merkezi koordinasyonuyla hizmetinizdeyiz." dedi.

Sağlık, huzur ve afiyet dolu bir yıl temennisinde bulunan Vali Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Acil hallerde 155 Polis, 156 Jandarma, 158 Sahil Güvenlik, 112 Acil Çağrı Merkezi, 110 İtfaiye, 153 Zabıta, 186 Elektrik arıza ve 0507 257 76 15 numaralı Valiliğimiz Komuta Kontrol Merkezi ihbar müracaat hattımıza her an ulaşabilirsiniz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Yılbaşı önlemleriİstanbul
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