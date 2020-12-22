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İstanbul'da yılbaşı öncesi kaçak çam ağacı kesimlerine sıkı denetim

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yeni yıla sayılı günler kala ormanlık alanlarda kaçak çam ağacı kesimini engellemek amacıyla denetimlerini artırdı. İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Şahan, kaçak çam ağacı kesimlerine ilişkin ihbarların arttığını belirterek, "Ortalama 1-1,5 metre boyundaki ağaçları genellikle akşamüstü çalmaya çalışıyorlar. Bu amaçla bizim kurumumuz ormanlarda 7/24 esasına dayalı olarak devriye ve görevlerini artırdılar" dedi.

22 Aralık 2020 Salı 10:53
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İstanbul'da yılbaşı öncesi kaçak çam ağacı kesimlerine sıkı denetim

"EMEKLE YETİŞTİRİLMİŞ FİDAN VE AĞAÇLARI KESMEK YASAK"

Yeni yılda çam ağacı süslemek isteyen, kaçak yollarla çam ağacı satışı yapanlar  nedeniyle kaçak kesim yapanlara karşı denetimler artırıldı. Kaçakçılara göz açtırmayan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman içerisinde 7 gün 24 saat denetimlere başladı.

 ALO 177 ve whatsapp hattına kaçak çam ağacı kesimlerine ilişkin ihbarların arttığını söyleyen İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Şahan, “Bu yıl çam ağaçlarına talep attı. Bunu yasal yollardan alan vatandaşlarımız olduğu gibi gayri yasal yollardan elde etmeye çalışan vatandaşlarımız olabiliyor. Genellikle ortalama 1-1,5 metre boyundaki ağaçları genellikle akşam üstü çalmaya çalışıyorlar. Bu amaçla bizim kurumumuz ormanlarda 7/24 esasına dayalı olarak devriye ve görevlerini artırdılar. Orman kanunun 14. Maddesi gereği emekle yetiştirilmiş fidan ve ağaçları kesmek yasak. 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Ayrıca bin güne kadar adli adli para cezası verilmekte" dedi.


 

"YIL SONUNA KADAR 4,5 MİLYON FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIZ"

Sadece 31 Aralık gecesi için ormanlardan kesilen ağaçların kısa ömürlü olduğunu ve kuruyarak öldüğünü belirten Şahan, vatandaşları ağaç kesmek yerine fidan dikmeye davet etti. Şahan, “Fidanlıklarımızdan bedeliyle ağaç veriyoruz. Her yıl yılbaşında ‘Ağaç kesme, fidan dik’ kampanyası çerçevesinde bedelsiz olarak dağıttığımız fidanlarımız var. 2020 yılında 4,5 milyon fidan ürettik. Son sürat dikim mevsiminin olduğu günlerde dikimlerimiz devam ediyor. Yıl sonuna kadar 4,5 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Bunun da sadece 2 milyonunu sadece İstanbul’da diktik. O yüzden bin bir emekle dikmiş olduğumuz bu fidanları kesmektense fidanlık müdürlüklerimizde vatandaşlarımızda her türlü kolaylığı sağlayarak yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Son Güncelleme: 22.12.2020 11:03
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüçam Ağacı Kesimi
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