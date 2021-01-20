İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi

İSTANBUL - İstanbul genelinde birçok noktada polis ekipleri tarafından Yeditepe Huzur denetimi gerçekleştirildi. Uygulama noktalarından biri olan Taksim Meydanı'nda durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Uygulamaya polis helikopteri havadan destek verirken eğitimli narkotik köpeği de çalışmalara katılarak şüpheli görülen araçlarda arama yaptı.



Bir diğer uygulama noktası Kadıköy, Kuşdili Caddesi üzerinde de polis ekipleri denetim yaptı. Şüpheli görülen araçlar durduruldu kişilere de kimlik kontrolü yapıldı. Bütün denetim noktalarında özel harekat polisleri hazır bulundu.