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İstanbul'da yasadışı organ nakli şebekesine operasyon

İSTANBUL'da yasadışı organ ticareti yaptığı tespit edilen Filistin ve Ürdün uyruklu şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda şebeke üyesi 4 kişi yakalanırken, organlarını satmak ve nakil için gelen 6 kişi de yerleştirildikleri otelde gözaltına alındı. Şebekenin organ nakli için gelenlerden kişi başı 45 bin dolar aldığı tespit edildi. Bu paranın 15 bin dolarının ise organını satan kişiye verildiği belirlendi. Ameliyatların ise Beylikdüzü'ndeki bir hastanede yapıldığı kaydedildi. Şüphelilerin şebeke tarafından tutuldukları oteldeki anları kameraya yansıdı.

08 Aralık 2021 Çarşamba 09:37
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İstanbul'da yasadışı organ nakli şebekesine operasyon

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yasadışı organ nakli ticaretine yönelik olarak çalışma başlatarak, İstanbul'daki hastanelerin kayıtlarını inceledi. Beylikdüzü'ndeki hastanenin incelenen kayıtlarında çok fazla yabancı uyruklu kişinin sahte belge ile organ nakli yapıldığı ortaya çıkarıldı. 

SAHTE AKRABALIK VE DOĞUM BELGELERİYLE ORGAN NAKLİ 45 BİN DOLAR

Detaylı araştırmada, hastanede Filistin ve Ürdün uyruklu kişilere, kendi konsolosluklarından alınmış gibi gösterilen sahte akrabalık ve doğum belgeleriyle organ nakli yapıldığı tespit edildi. Sürdürülen teknik ve fiziki takipte, Filistin ve Ürdün'den organ nakli yapılacak ve organını satacak olan kişileri getirerek, Beylikdüzü'ndeki hastanede ameliyatları yaptıran 4 kişilik şebeke belirlendi. Filistin ve Ürdün uyruklu olan 4 şebeke üyesinin, organ nakli yapılacak olan kişiden 45 bin dolar aldığı, bu paranın 15 bin dolarını organını satan kişiye, 16 bini hastaneye ve 19 binini kendilerine aldıkları ortaya çıkarıldı. Şebeke üyelerinin, gerekli tetkiklerini yaptırdıkları, birbirleriyle uyumlu olan organ nakli yapılacak kişi ve organını satacak kişiyi; ülkelerinden İstanbul'a getirdikleri, bir katını kapattıkları bir otelde konaklamalarını sağladıkları, ameliyat sonuna kadar tüm işlemlerini takip ettikleri anlaşıldı. Filistin ve Ürdün uyruklu 4 şebeke üyesinin; organ nakli yapılacak olan kişi ve organını satacak kişiyi sosyal medyadan bulan ve aynı zamanda şebekenin lideri olan Hasan B., organ nakli ile ilgili gönderilen kişileri Türkiye'de karşılayan sorumlu kişi olan Hasan Abu Z., doktor Ali Y.M S. ve aracı Ahmad M. oldukları tespit edildi. 

ŞEBEKE ÜYESİ 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan tespitlerin ardından harekete geçen ekipler, 3 Kasım Cuma günü, Hasan B., Hasan Abu Z., Ali Y.M S. ve Ahmad M.'yi kaldıkları otelde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete getirilen şebeke üyesi 4 kişinin sorgulamaları sonrası organ ameliyatları yapılmış olan Filistin uyruklu Hala Q.A. ile Ürdün uyruklu Abdel H., Nihad S., Mohammad S.V., Naem S.S., de gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ele geçirilen ve suçtan kazanıldığı değerlendirilen 21 bin 600 doları ile 10 bin lira paraya el konuldu. Operasyondaki aramalarda çok sayıda sahte belge ele geçirildi. 

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şebeke üyesi 4 kişi Hasan B., Hasan Abu Z., Ali Y.M S. ve Ahmad M. tutuklanırken, diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Son Güncelleme: 08.12.2021 09:40
Anahtar Kelimeler:
OrganNakilOrgan NakliKaçakYasadışıOperasyon
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