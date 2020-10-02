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İstanbul'da yasadışı bahis çetesine eş zamanlı operasyon

İstanbul'da yasadışı yollarla bahis oynatan çeteye yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

02 Ekim 2020 Cuma 09:38
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İstanbul'da yasadışı bahis çetesine eş zamanlı operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 ay süren çalışmalar neticesinde yasa dışı yollarla bahis oynattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. İstanbul ve Kocaeli'nde 21 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kartal'daki adrese gelen ekipler ve Özel Harekat ekipleri 9 katlı binanın kapısını koç başı ile kırarak içeri girdi. Sekizinci kattaki daireye giren polis ekipleri buradaki bir kişiyi gözaltına aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulBahisKumarOperasyonPolis
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