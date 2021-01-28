İstanbul'da yağan kar, gecede etkisini sürdürdü.

Özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucunda araçların üzerinde beyaz örtü oluştu. Sarıyer ve Beşiktaş başta olmak üzere etkili olan kar yağışı yer yer karla karışık yağmur olarak görüldü.
DHA
İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı gece boyu aralıklarla sürdü
Özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucunda araçların üzerinde beyaz örtü oluştu. Sarıyer ve Beşiktaş başta olmak üzere etkili olan kar yağışı yer yer karla karışık yağmur olarak görüldü.
DHA