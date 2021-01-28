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İstanbul'da yağan kar, gecede etkisini sürdürdü.

İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı gece boyu aralıklarla sürdü

28 Ocak 2021 Perşembe 08:35
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İstanbul'da yağan kar, gecede etkisini sürdürdü.

Özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucunda araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.  Sarıyer ve Beşiktaş başta olmak üzere etkili olan kar yağışı yer yer karla karışık yağmur olarak görüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulKarKış
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