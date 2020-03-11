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İstanbul'da vatandaşlardan toplu ulaşımda maskeli önlem

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasnın tespit edilmesinin ardından İstanbul'da bu sabah toplu ulaşımda vatandaşların maskeli önlem aldığı görüldü.

11 Mart 2020 Çarşamba 10:16
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İstanbul'da vatandaşlardan toplu ulaşımda maskeli önlem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı basın toplantısında Türkiye'de ilk "Koronavirüs" vakasının görüldüğünü duyurmuştu. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bazı İstanbulluların, önlemlerini alarak evden dışarı çıktı. Metrobüse binen bazı vatandaşaların maske takıp el dezenfektanı kullandığı görüldü. Altunizade metrobüs durağında Enes Tuncer, "Tedbirimi önceden alıyorum. Metrobüse binicem. Okulların tatil olmasını istiyorum" dedi. Gökhan Kılıçaslan ise, "Ciddi bir salgın var dünya çapında. Herkesin gerekli önlemi almasını istiyorum. Toplu ulaşımı kullanıcam. Herkesin önlemini almasını istiyorum" diye konuştu.

TAKSİM MEYDANI'NDA VATANDAŞLARDAN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

SAĞLIK Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk  'Koronavirüs' vakasını açıklamasının ardından vatandaşlar önlemleri arttırdı. İstanbul'un insan yoğunluğunun fazla olduğu Taksim Meydanı'nda vatandaşların maske taktıkları görüldü.

Ankara'da açıklama yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk 'Koronavirüs' vakasına rastlandığını belirtmesinin ardından vatandaşlarda kendi önlemlerini aldı. Toplu taşıma kullanan vatandaşlarda maske takarak virüsten korunmak için tedbir aldı.

HERKES KENDİ TEDBİRİNİ ALMALI

Virüs ortaya çıktığından beri önlemini aldığını belirten bir vatandaş," Virüs ortaya çıktığından beri ben önlemimi almıştım. Maske takıp, dezenfektan kullanıyorum. Vize başvuru merkezinde çalışıyorum. Nasıl bulaşacağı belli olmayan bir hastalık. Elimizden geldiğinde tedbirimizi alıyoruz. Herkes kendi tedbirini almalı" ifadelerini kullandı.

DHA

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