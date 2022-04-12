Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.435,96
ALTIN
922,46
DOLAR
14,69
STERLİN
19,13
EURO
15,96
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 59 öğretim üyesi / elemanı alacak
Alanya Hamdullah Emin Paşa...
Nişantaşı Üniversitesi 174 akademik personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi 174 akademik...
Yaşar Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alacak
Yaşar Üniversitesi 6 öğretim...
Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon

İSTANBUL polisi, sabahın erken saatlerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere giren ekipler, 20 şüpheliyi gözaltına aldı. 

12 Nisan 2022 Salı 09:20
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.30 sıralarında hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir, Çekmeköy Sancaktepe ve Esenyurt ilçelerinde  24 adreste, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi. Operasyon kapsamında, Ümraniye Ademyavuz Mahallesi  Aker Sokak'ta bir gecekonduya giren polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiği öğrenilirken,  20 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulNarkotikPolisOperasyonUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt’ta İETT otobüsü beton bariyere çarptı
Esenyurt’ta İETT otobüsü beton bariyere çarptı
Ataşehir'de park halindeki kamyon alev alev yandı
Ataşehir'de park halindeki kamyon alev alev yandı
Pendik'te kucağında çocuk bulunan kadına şiddet
Pendik'te kucağında çocuk bulunan kadına şiddet
Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Polis Haftası ziyareti
Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Polis Haftası ziyareti
Prof.Dr. Serap Helvacı hayatını kaybetti 
Prof.Dr. Serap Helvacı hayatını kaybetti 
Bahçelievler D-100'de otomobil alev alev yandı
Bahçelievler D-100'de otomobil alev alev yandı
‘Milli Şehit’ Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey mezarı başında anıldı
‘Milli Şehit’ Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey mezarı başında anıldı
Dr. Akgün: Nasıl yaparsanız yapın yeter ki planları çıkartın
Dr. Akgün: Nasıl yaparsanız yapın yeter ki planları çıkartın
Fatih'te 5 katlı binanın bodrum katındaki daire alev alev yandı
Fatih'te 5 katlı binanın bodrum katındaki daire alev alev yandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma