Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1455.42
ALTIN
549.63
DOLAR
9.5458
STERLİN
13.1756
EURO
11.1122
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
7 Adet Fabrika Yaptırılacak 
7 Adet Fabrika Yaptırılacak 
Cizre Belediyesinden kiralık fabrika
Cizre Belediyesinden kiralık fabrika
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı Alınacak 
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı...
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 10 gözaltı 

İSTANBUL'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. 

22 Ekim 2021 Cuma 08:47
8 Okunma
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 10 gözaltı 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 16 Ekim'de Zeytinburnu ve 19 Ekim'de Arnavutköy, Eyüpsultan ve Maltepe'de uyuşturucu madde satışına karıştığı belirlenen, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcısı 10 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda; 4 kilo 134 gram uyuşturucu madde,72 adet uyuşturucu hap, 2 şişe amonyak, 6 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca,196 adet fişek,12 adet cep telefonu, 16 bin 885 lira ele geçirildi. 

Yakalanan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulUyuşturucuNarkotikPolisOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi
İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi
Sarıyer'deki olay taksicilerin oyunu çıktı
Sarıyer'deki olay taksicilerin oyunu çıktı
İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi
İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi
İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon: 4 kişi tutuklandı
İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon: 4 kişi tutuklandı
Bahçelievler D-100 Karayolunda taksinin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Bahçelievler D-100 Karayolunda taksinin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Küçükçekmece'de lokalde korkutan yangın
Küçükçekmece'de lokalde korkutan yangın
Avcılar D-100 Karayolu yan yolda kaza: 1 yaralı
Avcılar D-100 Karayolu yan yolda kaza: 1 yaralı
Bahçelievler'de park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı
Bahçelievler'de park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı
Taksim'de hekimlerden 'süre' protestosu
Taksim'de hekimlerden 'süre' protestosu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma