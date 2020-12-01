Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1304
ALTIN
450.341
DOLAR
7.8225
STERLİN
10.4806
EURO
9.3642
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK LAVANTA BAHÇESİ 
EN BÜYÜK LAVANTA BAHÇESİ 
Nazarbayev ve modernleşme
Nazarbayev ve modernleşme
Denizlispor'da ibre Kenan Atik'e döndü
Denizlispor'da ibre Kenan Atik'e döndü
Cezalar sertleşti, denizlerde balık bereketi arttı
Cezalar sertleşti, denizlerde balık bereketi...
Kış lastiğinde son gün yoğunluğu
Kış lastiğinde son gün yoğunluğu
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

 İstanbul'da sabah saatlerinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 

01 Aralık 2020 Salı 09:57
2 Okunma
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları  uzun süreli teknik ve fiziki takibin sonucunda kimliklerini belirledikleri uyuşturucu satıcılarını yakalamak  için harekete geçti.  Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Operasyonda  çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.  Şüphelilere ait adreslerde yapılan arama uyuşturucu  madde ele geçirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulUyuşturucuOperasyonNarkotikPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyoğlu'nda koronavirüs baskını: 40 kişiye 120 bin TL ceza 
Beyoğlu'nda koronavirüs baskını: 40 kişiye 120 bin TL ceza 
Cezalar sertleşti, denizlerde balık bereketi arttı
Cezalar sertleşti, denizlerde balık bereketi arttı
Kış lastiğinde son gün yoğunluğu
Kış lastiğinde son gün yoğunluğu
Koronavirüse rağmen fuhuş pazarlığı
Koronavirüse rağmen fuhuş pazarlığı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı
İstanbul Valiliği'nden önemli açıklama
İstanbul Valiliği'nden önemli açıklama
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim
“Kerpiç yüzyıllar boyu ayakta kalabilir”
“Kerpiç yüzyıllar boyu ayakta kalabilir”
Başkan Kartoğlu: Başakşehir’e ışıl ışıl bir cadde daha kazandırdık  
Başkan Kartoğlu: Başakşehir’e ışıl ışıl bir cadde daha kazandırdık  

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma