Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1384.68
ALTIN
502.17
DOLAR
8.8926
STERLİN
12.1750
EURO
10.4311
Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı
Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim...
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı...
Mardin Havalimanında ulaşım ihalesi
Mardin Havalimanında ulaşım ihalesi
Kırklareli Vize'de C Tipi Mesire Alanı kiraya verilecek
Kırklareli Vize'de C Tipi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 32 şüpheli yakalandı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik İstanbul genelinde ve 4 ilde daha önceden belirlenen 60 adrese ve 56 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası 32 şüpheli gözaltına alındı.

27 Eylül 2021 Pazartesi 07:10
16 Okunma
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 32 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 56 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerde sentetik kannobinoid (bonzai), kokain, metamfetamin ve hint keneviri bitki parçaları (esrar) ele geçirildi. Sokak satıcılarına yönelik yapılan adres tespit çalışmalarında Beyoğlu merkezli Fatih, Şişli, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Esenler, Bahçelievler, Beşiktaş'ta ve Batman, Diyarbakır, Manisa ve Giresun'da tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı. 

OPERASYONA POLİS HELİKOPTERİ HAVADAN DESTEK VERDİ

Operasyon kapsamında Beyoğlu, Çukur Mahallesi'nde önceden belirlenen adreslere giren polis ekipleri bir süre arama yaptı. Operasyon yapılan sokakta bulunan bir kahvehane ile bir bahçede de polis ekiplerinin arama yaptığı görüldü. Operasyonun bir diğer adresi ise Eyüpsultan, Güzeltepe Mahallesi oldu. Dikmen Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katına giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona polis helikopteri havadan destek verirken, özel harekat polisleri de eşlik etti. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

DHA

Son Güncelleme: 27.09.2021 09:41
Anahtar Kelimeler:
İstanbulUyuşturucuNarkotikPolisSokakSatıcıTorbacı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aksaray'da minibüse bindirilen 24 kaçak göçmen Avcılar'da yakalandı
Aksaray'da minibüse bindirilen 24 kaçak göçmen Avcılar'da yakalandı
Avcılar'da otomobilde başından vurulmuş halde yaralı bulundu 
Avcılar'da otomobilde başından vurulmuş halde yaralı bulundu 
Freni boşalan kamyon park halindeki  9 araca çarpıp hasar verdi
Freni boşalan kamyon park halindeki  9 araca çarpıp hasar verdi
TEKNOFEST'te son gün yoğunluğu 
TEKNOFEST'te son gün yoğunluğu 
Kadıköy'de 2 balkon gürültüyle çöktü, mahalleli sokağa döküldü
Kadıköy'de 2 balkon gürültüyle çöktü, mahalleli sokağa döküldü
Gölette kaybolan kişinin son görüntüleri ortaya çıktı
Gölette kaybolan kişinin son görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da 30 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
İstanbul'da 30 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Kağıthane'de kadın cinayeti
Kağıthane'de kadın cinayeti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma