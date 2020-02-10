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İstanbul'da toplu ulaşımda zamlı ilk gün

İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma yüzde 35 oranında zam yaptığını açıklamıştı.

10 Şubat 2020 Pazartesi 10:25
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İstanbul'da toplu ulaşımda zamlı ilk gün

İstanbullular bugün itibariyle zamlı tarifeden yolculuk yapmaya başladı. Altunizade Metrobüs istasyonuna gelen bir kişi, “Bayağı zam geldi. Ne yapacağız bilmiyorum" dedi.  Başka bir kişi ise “Asgari ücretle çalışıyoruz ama maaşımızın yarısını yola veriyoruz. Halk mağdur yani bu insanların yarısı asgari ücretle çalışıyor. O da yola gidiyor, ekmeğe gidiyor" diye konuştu.

Öğrenci olduğunu belirten Namık Karınsız, “Sabah bir uyanıyorsun, akbile 5 lira basıyorsun. Günde dört defa defa kullanıyorum. Her seferinde 5 lira basacağım. İnşallah düzeltir” dedi. Yeni tarife ile 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılacak.

“BİZE SÖYLENEN BU DEĞİLDİ. MAALESEF ÇOK BÜYÜK ZAM OLDU”

Cevizlibağ Metrobüs Durağı’nda toplu ulaşım kullanan vatandaşlardan Fatih Sarı da, “Böyle bir şey beklemiyorduk. Bize söylenen bu değildi. Maalesef çok büyük zam oldu. Böyle bir zammı biz istemiyoruz. Söylenen şeyler böyle değildi. Ben çok buluyorum” dedi.

“ÇOK AĞIR OLDU”

Bir başka vatandaş ise, “Çok yüksek bir zam. Beklenilenden çok daha yüksek. Çalışana yüzde 6 zam, toplu taşımaya yüzde 35 zam yaptılar.  Kışın olması çok daha ağır oldu. Doğalgaza, suya, elektriğe çok fatura ödüyoruz. Çok ağır oldu” diye konuştu. Yeni zammın kışın yapılmasını doğru bulmadığını ifade eden Mutlu Tunç ise, “ Hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu. Fiyatlar çok fazla. Doğalgaz ve diğer faturalar da gündemdeyken yapılması çok yanlış bir karardı. Desteklediğim bir insandı Ekrem bey. İnşallah bu yanlışından döner” dedi. Ayşe Kamil Çelebi de  “Çok kötü, hiç iyi değil. Bize gelen kaşıkla, onlar giden kepçeyle. Asgari ücretle geçinen biri olarak zor” ifadelerini kullandı.

Yeni tarifeye göre ise toplu ulaşım ücreti İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından şu şekilde belirlendi;

“2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılacak. Otobüs ve İBB'ye bağlı raylı sistemlerde tam bilet aktarma ücretlerinde, birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi. Öğrenci aktarma ücretlerinde ise birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak. Şehir Hatları vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak tespit edildi. Deniz yollarında birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira olacak."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulUlaşımZamOtobüsMetroTramvayIstanbul Büyükşehir Belediyesi
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