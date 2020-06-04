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İstanbul'da toplu ulaşımda yeni kararlar

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında toplu ulaşımda yeni normal dönemine ilişkin kararlar alındı. Kararlara göre, ayakta yolcu taşıyan otobüs, metrobüs araçlarında; oturan yolcu sayısı kadar ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'ü kadar yolcu alınmasına karar verilirken, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı açıklandı.

04 Haziran 2020 Perşembe 08:07
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İstanbul'da toplu ulaşımda yeni kararlar

İl Hıfzıssıhha Kurulu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında toplandı.  Valilik Lale Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Ulaşım Destek Komisyonu Üyeleri, ilgili Vali Yardımcıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Hıfzıssıhha Meclisi Üyeleri, İETT ve Metro İstanbul yetkilileri katıldı. Toplantıda koronavirüs pandemisiyle mücadele çalışmaları kapsamında, yeni normal dönemde İstanbul'da alınması gereken önlemlerle ilgili görüş ve öneriler değerlendirildi.

Toplantıda, Bilim Kurulu'nun önerileri, İçişleri Bakanlığının 01.06.2020 tarih ve E.8567 sayılı Genelgesi ve İstanbul Toplu Ulaşım Bilim kurulu ve İstanbul Toplu Ulaşım Destek Komisyonu'nun 02.06.2020 tarihli toplantısında getirilen önerilerin değerlendirilmesiyle,

1-Farklı özelliği ve niteliği olan araçlarda yolcu taşıma kapasitesine ilişkin sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla; 

a. Ayakta yolcu taşıyan otobüs, metrobüs araçlarında; oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'ü kadar yolcu alınmasına,

b.Ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılmasına, 

c.Araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmamasına, 

d.Israrla binmek isteyen olması halinde araç hareket ettirilmeden sürücü tarafından kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulmasına, 

e.Metro ve raylı sistem araçlarında oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin %50'si (AW-4 sayısının yarısı) kadar yolcu alınmasına, 

f.Şehir hatları vapurları ve deniz motorlarında oturan yolcu kapasitesi kadar yolcu alınmasına,

2-Araçlara yolcu binişlerinde; 

a.Maskesiz yolcu alınmamasına,  

b.Tüm araçlarda sıvı el dezenfektanı bulundurulmasına,

c.Araçların her gün sefer öncesi ve gerekli hallerde sefer aralarında dezenfekte edilmesine,

d.Duraklarda sosyal mesafenin muhafazası amacıyla işaretleme yapılmasına, 

3-Belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması" kararları alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulUlaşımKoronavirüsPandemi
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