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İstanbul'da toplu ulaşımda kış tarifesine geçiliyor

İstanbul’da toplu ulaşımda seferler artırılıyor...

05 Eylül 2021 Pazar 15:56
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İstanbul'da toplu ulaşımda kış tarifesine geçiliyor

İSTANBUL (DHA)

İETT 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim yılında kış tarifesine geçerek seferleri artırıyor. Metro İstanbul ve Şehir Hatları da ek seferlerle kapasite artırımına gidiyor.

Ülke genelinde 6 Eylül Pazartesi günü okulların açılması nedeniyle, İstanbul'da toplu ulaşımda seferler artırılıyor. Pazartesi gününden itibaren sonbahar-kış düzenine geçecek İETT, sefer sayılarını artıracak. Yaz döneminde kapalı kalan bazı hatlar yeniden faaliyete geçirilecek. Yeni tarife düzeninde, toplam 5 bin 245 araç, 9 bin 351 şoförle günde ortalama 44 bin 88 sefer düzenlemesi planlanıyor. Otobüs sefer saatleri hakkındaki detaylara iett.istabul adresinden veya MOBİETT uygulamasından erişebiliyor.

Metro İstanbul da 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren her gün 16 ek raylı sistem seferi düzenleyecek. Günlük 5 bin 187 sefer ile 4 milyon 701 bin 530 kişi kapasitesiyle hizmet verecek. Şehir Hatları ise İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde günlük 22 ayrı hatta 48 iskelede, 28 gemiyle günde 636 sefer düzenleyecek. Şehir Hatları, 13 Eylül'de kış tarifesine geçerek seferlerini artıracak. İstinye - Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nda da seferler artacak.

OKULLAR EĞİTİM SEZONUNA HAZIR

İBB, sorunlu okul yollarını ve bahçelerini yeni eğitim - öğretim yılına hazırladı. İlçe milli eğitim müdürlükleri tarafından İBB'ye iletilen şehir genelindeki 43 okuldaki sıkıntılar giderildi.

Çalışma kapsamında zeminleri deforme olmuş yolların tamiri yapılırken, kaldırımlar onarıldı. Yağmurda göllenme olan zeminlerde ise hat yapımı ve mevcut hatların temizliği yapıldı. Okul bahçelerinde ise yıpranmış parke taşı ve asfalt zeminlerin onarımı yapıldı. Çevre düzenlemesi ve altyapı gibi çok kapsamlı işler tamamlandı. Böylece, okullar yıl boyunca öğrenci ve öğretmenlerin daha güvenli, daha konforlu zaman geçirecekleri alanlara dönüştürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Toplu UlaşımİstanbulKış Tarifesi
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