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İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 40 zam geldi

06 Nisan 2022 Çarşamba 12:19
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 40 zam geldi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), zorunlu ücret artışı talebiyle toplandı. Toplantıda, toplu ulaşıma yüzde 40'lık zam teklifi şerhli olarak oy birliğiyle kabul edildi. Böylece, tam bilet 7,67 TL, öğrenci bileti 3,74 TL oldu.  

İBB, UKOME toplantısı  Fatih'teki Dr. Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın başkanlık ettiği toplantıda, toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi görüşüldü.  Toplantıda, toplu ulaşıma yüzde 40'lık zam teklifi şerhli olarak oy birliğiyle kabul edildi. 

Buna göre; tam elektronik bilet ücreti 5,48 TL'den 7,67 TL, öğrenci indirimli  elektronik bilet ücreti 2,67 TL'den 3,74 TL, öğretmen indirimli elektronik bilet ücreti 3,92 TL'den 5,49 TL, tam abonman ücreti 430 TL'den 602 TL, öğrenci abonman ücreti 78 TL'den 109 TL, taksi taksimetre açılış ücreti 7 TL'den 9,8 TL, minibüs indi- bindi ücreti 3,75 TL'den 5,25 TL, okul servis ücreti 0-1 km arası 396 TL'den 554 TL, personel servis ücreti (10 - 17 koltuk kapasiteli taşıt ilk kalkış) 211 TL'den 295 TL olacak şekilde düzenlendi. Yeni tarifenin 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacağı bildirildi. 


 

TAKSİCİLER ODASI: YÜZDE 50 ORANINDA ZAM TALEBİMİZİ YENİLİYORUZ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Eyüp Aksu ise oylama öncesi, "Biz de esnafımız adına en az yüzde 50 oranında zam yapılmasını talep ediyoruz. Bir önceki sunumlardaki açıklamalarımızı tekrarlıyoruz. Yüzde 50 oranında zam talebimizi yeniliyoruz" dedi.  


 

YÜZDE 40'LIK FİYAT AYARLAMASINDA MUTABAKAT SAĞLANDI 

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar oylama öncesi yaptığı açıklamada, "2 gün önce yapılan toplantıda teknik tartışmalar yaşanmış ve alt komisyonda rakamlar üzerinde tüm taraflar olarak yeniden mutabakata varılması ihtiyacı ifade edilmişti. Bunun üzerine dün hızla alt komisyon organize edilerek rakamlar üzerinde tüm tarafların haklı gerekçeleri bir kez daha masaya yatırılmıştır. Yapılan uzun toplantılar sonucunda teknik görüşmeler bakanlık temsilcilerimizle devam etmiş ve bir mutabakat zemini oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda önceki toplantıda elektronik bilet ve esnafımız için ayrı ayrı önerilen fiyat ayarlamaları tüm ulaşım paydaşları için tek bir orana getirilmiş ve bu doğrultuda bugün gündem oluşturulmuştur. Bir önceki toplantıda elektronik bilet için yüzde 18'e diğer ulaşım paydaşlarına yüzde 32 şeklinde önerilen bakanlık önerisi yapılan teknik ve uzun detaylı çalışmalar neticesinde hem kamusal hizmetlerin sürdürülebilirliği açısından hem de esnafın sermaye kaybının bir nebze önlenebilmesi açısından yüzde 40'lık fiyat ayarlanmasında mutabakat sağlanarak bugünkü gündem oluşturulmuştur" diye konuştu.  


 

HİZMET SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN MECBURİYET İÇERİYOR 

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar,  "Yıl başında 43.6 milyar TL olan İBB'nin bütçesi içerisinde 5,5 milyar liralık ulaşım sübvansiyonu bugün gelinen noktada yaklaşık 10 milyar liraya yükselmiştir. Maliyet artışlarının bu hızla gidecek olursa bütçemizin neredeyse 3'te 1'ini İstanbullu hemşehrilerimizin ucuz ulaşımına harcamak durumunda kalacağız. Bu doğrultuda bugün alınacak kararın ulaşımda hem İBB hem esnafımızın hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemli olduğunu ve bir mecburiyet içerdiğinin altını özellikle çizmek istiyor" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon MerkeziToplu UlaşımZam
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