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İstanbul'da toplu taşımada maskeli dönem başladı

İstanbul'da Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirildi. Vatandaşların büyük çoğunluğu maske takarken maskesi olmayan yolculara güvenlik noktasında maske dağıtıldı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 10:17
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İstanbul'da toplu taşımada maskeli dönem başladı

Koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde dün gece yarısı yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarını kullanan yolcuların maske takma zorunluluğu getirildi. Metro ve metrobüslerde çoğu yolcunun bu kurala uyduğu gözlenirken bazı yolcuların maske takmadığı dikkat çekti. Maskesiz yolcular toplu taşıma araçlarına alınmazken, turnikelerde bulunan güvenlik noktalarından ücretsiz maske dağıtıldı. Metro istasyonlarında yolculara sık sık maske takmaları ve temizliğe önem vermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulKoronavirüsSalgınHastalıkMaskeTrafikTaşıma
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