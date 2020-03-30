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İstanbul'da toplu taşımada bugün

İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği taksiler plakaların son hanesine göre trafiğe çıktı. Toplu taşımada da seyrek oturma düzeni uygulanmaya devam edildi.

30 Mart 2020 Pazartesi 10:16
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İstanbul'da toplu taşımada bugün

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün gece 00.00'dan itibaren taksilerde tek-çift plaka uygulaması başladı. İstanbul Valiliği tarafından açıklanan karara göre plaka hanesi tek olan taksiler bugün trafiğe çıkarken, çift olanların ise yarın trafiğe çıkacağı öğrenildi. Bunun yanı sıra toplu taşımada seyrek oturma düzeni de uygulanmaya devam edildi. Otobüslerde yolcuların çiftli koltuklara tek otururken toplu taşıma kullananların sayısının azaldığı görüldü.


MECBUR KALMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

Seyrel oturma düzeni uygulamasını iyi bulduğunu belirten Mevlüt Özcan isimli vatandaş," Bence uygulama çok güzel. İnsanların sağlığı ve geleceği için iyi bir uygulama. İnşallah devamı gelir ve virüs gidene kadar devamı gelir. Bizde elimizden geldiğince tedbir almamız lazım. Hafta sonu evdeydim, hiç dışarı çıkmadım. Bugünde işe gidiyorum, o yüzden çıktım. Vatandaşlarda mecbur kalmadıkça dışarı çıkmasınlar" ifadelerini kullandı.


ARAÇ SAYISINDA YARI YARIYA AZALMA OLDU, ESNAF AÇISINDAN GÜZEL OLDU

İstanbul Valili tarafından taksilerle ilgili alınan kararı yerinde bulan taksici Ali Alkan," Bizim için çok güzel oldu. Araba sayısında yarı yarıya azalma oldu. Türkiye'nin durumu ortada şu an. Kendi temizliğimize önem vermemiz gerekiyor, kendimizi mümkün olduğunca izole etmemiz lazım" şeklinde konuştu.

DHA

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İstanbulToplu TaşımaİETTİBBKoronavirüsSalgın
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