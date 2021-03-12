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İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Ekipler sosyal mesafe kuralını ihlal ederek otobüse binen vatandaşları uyardı.

12 Mart 2021 Cuma 09:11
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İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Avcılar, Beyoğlu, Fatih, Bahçelievler, Kadıköy, Sarıyer, Üsküdar, Maltepe, Beykoz, Eyüp, Beşiktaş ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

SOSYAL MESAFE KURALINI İHLAL EDEN VATANDAŞLAR UYARILDI

Kadıköy Bostancı Köprüsü'nde de denetim yapıldı. Kontrollü normalleşme kapsamında sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.  Denetim notasına yakın bir otobüs durağında vatandaşların toplu taşıma araçlarına binerken sosyal mesafe kuralın ihlal ettiği görüldü. Ekipler durağa giderek vatandaşları ve sürücüyü sosyal mesafe konusunda uyardı. 

DHA

Son Güncelleme: 12.03.2021 09:15
Anahtar Kelimeler:
İstanbulMinibüsOtobüsYolcuDenetimTrafikPolisKoronavirüsPandemi
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