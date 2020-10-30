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İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

30 Ekim 2020 Cuma 09:19
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İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Esenyurt, Beyoğlu,  Fatih, Kadıköy, Ümraniye, Beşiktaş, Maltepe, Avcılar, Sarıyer, Üsküdar ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Fatih, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetlendi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulUlaşımTaşımaKoronavirüsPandemiDenetim
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