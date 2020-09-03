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İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

03 Eylül 2020 Perşembe 09:42
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İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

İSTANBUL

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler toplu taşıma araçlarında, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetliyor. Ekipler, Esenyurt, Avcılar, Kadıköy, Maltepe ilçelerinde kurulan kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarını durdurarak denetim yapıyor. Durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları denetleniyor.


Avcılar Firuzköy Bulvarı'nda yapılan denetimlerde bir minibüse ayakta fazladan 15 yolcu aldığı için ceza kesildi. Minibüs şoförüne 3 bin 180 lira para cezası kesildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulTaşımaToplu TaşımaOtobüsMinibüsYolcuKoronavirüsPandemiPolisDenetim
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