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İstanbul'da toplu taşıma araçlarına denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin toplu taşıma araçlarında denetim yaptı. Ekipler otobüs ve minibüsleri durdurarak vatandaşların maske takıp takmadığını ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti.

20 Ekim 2020 Salı 10:04
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İstanbul'da toplu taşıma araçlarına denetim

 Koronavirüsle mücadele kapsamında Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler birçok noktada sabah saatlerinde denetim yaptı. Ekipler, otobüs ve minibüsleri durdurarak şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Kadıköy D-100 Karayolu'nda oluşturulan denetim noktasında resmi ve sivil ekipler otobüsler ve minibüslerde yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu. 


BİNEN YOLCUYA NEDEN CEZA YAZILMIYOR

Denetimleri sırasında durdurulan minibüs sürücücü Faruk Kocatürk "Sivil polis ekipleri sürekli denetimde. Fazla yolcu alınca ceza yazılıyor, alsak öyle almasak yolcular teki gösteriyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Binen yolcuya neden ceza yazılmıyor" diye konuştu. 


BEŞİKTAŞ'TA DENETİM 

Denetim yapılan noktalardan biri de Beşiktaş Dolmabahçe meydandı. Ekipler, otobüs, dolmuş ve taksileri durdurarak şoför ve yolcuların maske ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulTaşımaTrafikDenetimPolis
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