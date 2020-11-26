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İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul'da 27 ayrı adreste PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda Şişli Belediye Başkan Yardımcısı C.Y.'nin de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. 

26 Kasım 2020 Perşembe 10:19
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İstanbul'da terör operasyonu

PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında  İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde sabaha karşı 27 farklı adrese operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında sözde kadro düzeyinde faaliyet gösteren 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı C.Y.'nin de olduğu öğrenildi. Şüphelilerin UYAP sorgulamalarında bir kişinin  "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranması olduğu belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet 7.65 çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör, 102 adet fişek ile çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ve örgütsel bez parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemleri sürüyor.  

DHA

Son Güncelleme: 26.11.2020 10:31
Anahtar Kelimeler:
İstanbulTerörOperasyon
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