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İstanbul'da sürüklenen gemi, erzak ikmali yapan gemiye çarptı

Ahırkapı’da henüz belirlenemeyen bir nedenle sürüklenen Liberya bandıralı gemi, Türk firmasına ait başka bir gemi ile çarpıştı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, 2 gemide de hasar meydana geldi. Kaza anında, gemiye kumanya yükleyen personelin, 2 geminin arasında kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi. 

06 Ağustos 2022 Cumartesi 08:29
İstanbul'da sürüklenen gemi, erzak ikmali yapan gemiye çarptı

Ahırkapı'da, erzak ikmali yapılan Türk firmasına ait Marşal Adaları bandıralı 'SSI PROVIDENCE' isimli gemiye, Liberya bandıralı 'Philipp Oldendorff isimli gemi çarptı. Liberya bayraklı geminin henüz belirlenemeyen bir nedenle bir süre sürüklendiği ve Türk gemisine çarparak durabildiği öğrenildi. Çarpışmanın sonucunda 2 gemide de hasar meydana gelirken, erzak ikmali yapan personelin son anda kurtulduğu öğrenildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, gemilerde yapılan incelemede gemilerin su almadığı ve makinelerinde herhangi bir arıza bulunmadığı belirlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AhırkapıDenizGemiKaza
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