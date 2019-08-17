Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95734
ALTIN
271.362
DOLAR
5.5633
STERLİN
6.7774
EURO
6.1703
Erdoğan: Gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz
Erdoğan: Gerekli tüm tedbirleri almaya...
Kocaeli'de dolu yağdı, TEM yolu kapandı
Kocaeli'de dolu yağdı, TEM yolu...
Hakkari'de operasyon! 6 terörist öldürüldü
Hakkari'de operasyon! 6 terörist öldürüldü
Avcılar 2 leyleği kanatsız bıraktı
Avcılar 2 leyleği kanatsız bıraktı
Uzmanından üniversiteye yeni başlayacaklara tavsiye
Uzmanından üniversiteye yeni başlayacaklara tavsiye
İş fırsatları için hemen tıkla!

İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Sağanak yağmur nedeniyle İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildi. Ayrıca Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor. Şiddetli yağış nedeniyle Fatih'te bulunan tarihi Kapalıçarşı'yı su bastı, Üsküdar'da yolda çökme meydana geldi.

İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Sağanak yağmur nedeniyle İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildi. Ayrıca Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor. Şiddetli yağış nedeniyle Fatih'te bulunan tarihi Kapalıçarşı'yı su bastı, Üsküdar'da yolda çökme meydana geldi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:09
8 Okunma
İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ

İSTANBUL'DA YOLLARI SU BASTI; TRAMVAY SEFERİ DURDU

İstanbul'da başlayan sağanak yağmur nedeniyle yollar su altında kaldı. Kabataş-Bağcılar tramvay seferi  yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor.

İstanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış başladı. İstanbul'da etkili olan şiddetli, yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış nedeniyle yollar su altında kaldı. Ataköy'de alt geçit su altında kaldı,  Kabataş-Bağcılar tramvay seferi  yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor. 

KAPALIÇARŞI'YI SU BASTI

Fatih'te bulunan tarihi Kapalıçarşı'yı su bastı. Çarşı esnafı su tahliyesi yaptı.

İstanbul'da beklenen yağış başladı. Meteorolojinin uyarıların ardından etkisini arttıran yağış nedeniyle bazı yerlerde su baskınları oldu. Trafikte araçlar mahsur kaldı: Yağışın etkili olduğu noktalardan biri de tarihi Kapalıçarşı oldu. Çarşı içini kısa sürede su bastı. Dükkanlar sular altında kaldı. Kapalıçarşı esnafı dükkanlarındaki suyu tahliye etmek için uzun süre uğraştı. 

EMİNÖNÜ ALT GEÇİTTEKİ ÇARŞI SU ALTINDA

Eminönü alt geçitte bulunan çarşıyı su bastı. Çarşıya dolan metrelerce su nedeniyle iş yerleri su altında kaldı. 

ÜSKÜDAR'DA YOLDA ÇÖKME

Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Üsküdar Bosna Bulvarı, Göktürk sokaktaki yol çöktü. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı. 

ALTGEÇİTTE MAHSUR KALAN ARAÇLARI ZIPKINCILAR KURTARDI

İstanbul’da yoğun sağanak yağış nedeniyle Yenikapı Şehit Vefa Karakurdu Alt Geçidi’nde mahsur kalan araçlar ve içinde bulunanları dalıştan dönen iki zıpkıncı kurtardı.

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle altgeçitler göle döndü. Yenikapı’dan Bakırköy’e gitmek isteyen araç sürücüleri Şehit Vefa Karakurdu Alt Geçidi’nin su altında kalması nedeniyle zor durumda kaldı. Yolu kaplayan sudan geçebileceğini düşünen çok sayıda sürücü altgeçidin çıkışında suyun yüksek olması nedeniyle kaldı. Kalan araçlarından çıkamayanların yardımına tesadüfen dalıştan dönen iki zıpkıncı yetişti.  Fibay Korkmaz ile Sinan Özdemir araçları iterek çıkarmaya çalıştı. Büyük korku yaşayan iki kadın ve çocuk ta mahsur kaldıkları araçtan çıkarıldı. Su yüksekliğinin azalması ile araçlar altgeçitten çıkabildi.
 

FATİH'TE METREKAREYE ORTALAMA 110 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Fatih'te metrekareye ortalama 110 kg yağış düştü.

İBB'den İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağmur nedeniyle yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada yağmurun Boğaz çevresinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur olarak etkili olduğu kaydedildi. Yağmur nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. Şehir hatları, İDO, BUDO seferlerinde iptaller yaşandı.  Sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan sağanak yağmur geçişleri neticesinde Fatih'te metrekarede ortalama 110 kg yağış kaydedildi. Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ilçelerinde ise metrekareye ortalama 30- 40 kg yağış düştü. İBB ekipleri sel baskınları ve su birikintilerinin yaşandığı bölgelere İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik ve zabıtaya bağlı 2 bin 148 personel 645 araç ve iş makinesi ile müdahale ediyor. Beyaz Masa'ya 2 bin 414 ihbar geldi. İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut beraberindeki teknik ekiple Fatih, Eminönü bölgesinde yaşanan su baskınlarını ve İBB'nin yaptığı çalışmaları yerinde inceliyor. 

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SAĞANAK YAĞMUR CAN ALDI
SAĞANAK YAĞMUR CAN ALDI
Jandarmadan uyuşturucu satıcılarına operasyon
Jandarmadan uyuşturucu satıcılarına operasyon
15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram dönüşü yoğunluğu
15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram dönüşü yoğunluğu
Taksim'de Süper Kupa önlemleri; Yollar trafiğe kapatılıyor
Taksim'de Süper Kupa önlemleri; Yollar trafiğe kapatılıyor
Emniyet Müdürü Çalışkan'dan, şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti
Emniyet Müdürü Çalışkan'dan, şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti
Şile'de 8 ay önce karaya oturan gemi kaderine terk edildi
Şile'de 8 ay önce karaya oturan gemi kaderine terk edildi
Fatih'te korku dolu anlar
Fatih'te korku dolu anlar
Buravov'dan İmamoğlu'na ziyaret
Buravov'dan İmamoğlu'na ziyaret
Sarıyer'de trafik kazası
Sarıyer'de trafik kazası

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans