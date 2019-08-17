İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ

İSTANBUL'DA YOLLARI SU BASTI; TRAMVAY SEFERİ DURDU



İstanbul'da başlayan sağanak yağmur nedeniyle yollar su altında kaldı. Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor.



İstanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış başladı. İstanbul'da etkili olan şiddetli, yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış nedeniyle yollar su altında kaldı. Ataköy'de alt geçit su altında kaldı, Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor.

KAPALIÇARŞI'YI SU BASTI

Fatih'te bulunan tarihi Kapalıçarşı'yı su bastı. Çarşı esnafı su tahliyesi yaptı.



İstanbul'da beklenen yağış başladı. Meteorolojinin uyarıların ardından etkisini arttıran yağış nedeniyle bazı yerlerde su baskınları oldu. Trafikte araçlar mahsur kaldı: Yağışın etkili olduğu noktalardan biri de tarihi Kapalıçarşı oldu. Çarşı içini kısa sürede su bastı. Dükkanlar sular altında kaldı. Kapalıçarşı esnafı dükkanlarındaki suyu tahliye etmek için uzun süre uğraştı.

EMİNÖNÜ ALT GEÇİTTEKİ ÇARŞI SU ALTINDA



Eminönü alt geçitte bulunan çarşıyı su bastı. Çarşıya dolan metrelerce su nedeniyle iş yerleri su altında kaldı.

ÜSKÜDAR'DA YOLDA ÇÖKME

Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Üsküdar Bosna Bulvarı, Göktürk sokaktaki yol çöktü. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı.

ALTGEÇİTTE MAHSUR KALAN ARAÇLARI ZIPKINCILAR KURTARDI



İstanbul’da yoğun sağanak yağış nedeniyle Yenikapı Şehit Vefa Karakurdu Alt Geçidi’nde mahsur kalan araçlar ve içinde bulunanları dalıştan dönen iki zıpkıncı kurtardı.



İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle altgeçitler göle döndü. Yenikapı’dan Bakırköy’e gitmek isteyen araç sürücüleri Şehit Vefa Karakurdu Alt Geçidi’nin su altında kalması nedeniyle zor durumda kaldı. Yolu kaplayan sudan geçebileceğini düşünen çok sayıda sürücü altgeçidin çıkışında suyun yüksek olması nedeniyle kaldı. Kalan araçlarından çıkamayanların yardımına tesadüfen dalıştan dönen iki zıpkıncı yetişti. Fibay Korkmaz ile Sinan Özdemir araçları iterek çıkarmaya çalıştı. Büyük korku yaşayan iki kadın ve çocuk ta mahsur kaldıkları araçtan çıkarıldı. Su yüksekliğinin azalması ile araçlar altgeçitten çıkabildi.



FATİH'TE METREKAREYE ORTALAMA 110 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Fatih'te metrekareye ortalama 110 kg yağış düştü.



İBB'den İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağmur nedeniyle yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada yağmurun Boğaz çevresinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur olarak etkili olduğu kaydedildi. Yağmur nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. Şehir hatları, İDO, BUDO seferlerinde iptaller yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan sağanak yağmur geçişleri neticesinde Fatih'te metrekarede ortalama 110 kg yağış kaydedildi. Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ilçelerinde ise metrekareye ortalama 30- 40 kg yağış düştü. İBB ekipleri sel baskınları ve su birikintilerinin yaşandığı bölgelere İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik ve zabıtaya bağlı 2 bin 148 personel 645 araç ve iş makinesi ile müdahale ediyor. Beyaz Masa'ya 2 bin 414 ihbar geldi. İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut beraberindeki teknik ekiple Fatih, Eminönü bölgesinde yaşanan su baskınlarını ve İBB'nin yaptığı çalışmaları yerinde inceliyor.