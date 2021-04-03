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İstanbul'da sanayi sitesi ve binalar arasında 'köy hayatı'

SULTANGAZİ'de binalar ve sanayi sitesi arasında kalan yeşil alan koronavirüs döneminde mahalle sakinlerinci hobi bahçesine dönüştürüldü.

03 Nisan 2021 Cumartesi 10:13
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İstanbul'da sanayi sitesi ve binalar arasında 'köy hayatı'

Çok sayıda kişi maruldan, maydanoza, salatalıktan, soğana domatesten karalahanaya  birçok ürünü ekip toplarken , mahalle sakinleri şehirde köy hayatı yaşadıklarını söylüyor.  Sınırları taşlarla çevrili 50'ye yakın ekili alan havadan da görüntülendi

"3-4 KİŞİ EKMİŞTİ DEVAMI DA GELDİ"

Esentepe Mahallesi sakinlerinin adeta hobi bahçesine dönüştürdüğü, kendilerine ait sınırları taşlarla belirledikleri alan buradan geçenlerin de ilgisini çekiyor.  Koronavirüs sürecinde sebze ekenlerin arttığını söyleyen Özlem Gözgür, "Baktık 3-4 kişi ekmişti devamı da geldi.  Güzel oldu bu koronada evde oturmaktan sıkılmaktan iyi oldu. Şimdi herkes kendi mahsulünü ekiyor, yeri geldi mi eve götürüp evde yiyorlar. Organik de  oluyor, güzel oluyor. İnsanın nefesi açılıyor. Evde otur otur sıkıldı insanlar koronadan.  Her şeyi ekiyorlar" diye konuştu.

"KÖY HAYATI YAŞIYORUZ"

Toprakla ilgilenmenin kendisine iyi geldiğini dile getiren 56 yaşındaki Fehime Gözgür de  "Sıkıldık millet kendine ekiyordu. dedim 'ben de ekeyim.'. Tere, maydanoz, roka , soğan, salatalık elime ne geldiyse ektim.  Köy hayatı yaşıyoruz. Benim de aklıma geldi kazdım ektim.  Evde otur otur dizim ağrıdı, yürüyemiyordum, nefesim çıkmıyordu. Toprakla ilgilenmek iyi geldi. Hepsi komşularım ekenlerin. Bakın nereye kadar ekmişler" dedi. Bir mahalle sakini de  "Emekliyiz işimiz yok hem zaman geçiriyoruz hem de organik şeyler ekiyoruz " diye konuşurken bir başka vatandaş da  "Burası çok güzel güneş de  vuruyor. Torunlarla birlikte vakit geçiriyoruz. 1 sene olmadı buraya geleli. mutlu oluyorum. Herkes buraya geliyor" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultangaziBinaSanayiEvKöy
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