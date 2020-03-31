Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Sağlık Bakanlığı'ndan 'tıbbi maske' kullanımı bilgilendirmesi
Sağlık Bakanlığı'ndan 'tıbbi maske' kullanımı...
Başakşehir Kulübü'nden milli dayanışma kampanyasına destek
Başakşehir Kulübü'nden milli dayanışma kampanyasına...
Dezenfekte biter bitmez oturmaya devam ettiler
Dezenfekte biter bitmez oturmaya devam...
Tarihi çarşıda güvenlik önlemleri artırıldı
Tarihi çarşıda güvenlik önlemleri artırıldı
Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu
Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul'da sahte maske operasyonu

İstanbul'da izin belgesi olmadan sağlık maskesi üretimi yapılan iki tekstil atölyesine düzenlenen operasyonlarda toplam 29 bin 400 adet maske, maske üretiminde kullanılan kumaş bez ve paketlemede kullanılan boş kutu ele geçirilirken, iki işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

31 Mart 2020 Salı 14:38
0 Okunma
İstanbul'da sahte maske operasyonu

İSTANBUL - Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde ve Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde bulunan iki tekstil atölyesinde izin belgesi olmadan maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Dün saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece'deki tekstil atölyesine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen operasyonda 5 bin 400 adet maske, maske üretiminde kullanılan kumaşlar ve paketlemede kullanılan çok sayıda boş kutu ele geçirildi. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince de dün saat 19.00 sıralarında Bahçelievler'deki tekstil atölyesine yapılan operasyonda ise satışa hazır halde 24 bin maske ve maske üretiminde kullanılan rulo halde 3 top kumaş bez ele geçirildi. İzin belgesi olmadan maske üretimi yapan 2 işyeri de zabıta ekiplerince mühürlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sahte Maske Operasyonuİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dezenfekte biter bitmez oturmaya devam ettiler
Dezenfekte biter bitmez oturmaya devam ettiler
Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu
Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu
Jandarmadan sahte dezenfektan üretenlere operasyon
Jandarmadan sahte dezenfektan üretenlere operasyon
Kilometrelerce kuyruk oluştu
Kilometrelerce kuyruk oluştu
İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi
İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi
Maltepe'de toplu taşımada sosyal mesafe denetimi
Maltepe'de toplu taşımada sosyal mesafe denetimi
İzin belgeleri bulunmayan otobüsler geri gönderildi
İzin belgeleri bulunmayan otobüsler geri gönderildi
İstanbul'da toplu taşımada bugün
İstanbul'da toplu taşımada bugün
BAHÇELİEVLER'DE KAMYONET OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ
BAHÇELİEVLER'DE KAMYONET OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı