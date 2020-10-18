İstanbul'da sağanak yağış

İSTANBUL (DHA)

Sultanbeyli'de etkili olan sağanak yağış sonrası üç katlı bir binanın zemin katı suyla doldu. İçeride bulunan bir kişi kendi imkanlarıyla camdan çıkarak kurtuldu. Binaya doğru ulaşan sel suları cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Yazar Sokak üzerindeki üç katlı binanın zemin katı suyla doldu. O sırada evde bulunan 25 yaşındaki Uğur Demirci, kendi imkanlarıyla pencereyi açarak dışarı çıktı. Yakınlarda bulunan bir kuru gıda sanayi sitesinin rögar hortumunun da patlamasıyla sokak sular altında kaldı. O anlar cep telefonu kameralarına kaydedildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken binada hasar meydana geldi.

"YAĞMUR SUYU, RÖGAR SUYU BENİM EVİMİ BASTI"

Bina sahibi Ali Demirci, "Ben üst katta yatıyordum, sabah sağanak yağışla birlikte sanayi sitesinin sular geldi. Aşağıya inip bakayım dedim. Çocuğum camdan 'Baba, baba' diye bağırmaya başladı. Çocuğun camdan çıktığını gördüm. Evin alt katı komple su aldı. Oğlum 25 yaşında olmasına rağmen camdan kendisini zor kurtarmış. Çocuk olsaydı nasıl çıkacaktı" dedi.