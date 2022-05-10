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İstanbul'da plajlar pandemisiz döneme hazırlanıyor

10 Mayıs 2022 Salı 15:08
İstanbul'da plajlar pandemisiz döneme hazırlanıyor

İSTANBUL - Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz sezon tatilcileri maskeli ve mesafeli ağırlayan plajlar, yeni döneme hazırlanıyor. Sarıyer Kilyos'ta yeni sezonu bekleyen plajlardaki hazırlıklar tüm hızı ile sürüyor. Havaların ısınması ile birlikte hafta sonundan itibaren açılması beklenen plajlarda, hummalı bir çalışma yapılıyor.  

Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine geçilirken, Sarıyer Kilyos'ta yeni sezonu bekleyen plajlardaki hazırlıklar da tüm hızı ile sürüyor. Havaların ısınması ile birlikte hafta sonundan itibaren açılması beklenen plajlarda, hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Plajlarda bulunan tuvalet ve duş alanları gibi ortak kullanım alanları, tatilciler için hazırlandı. Yeni sezonda maskesiz döneme geçilmiş olsa da, plajlarda bulunan iki şezlong arası 60 santimetre, şezlong grupları arasındaki mesafe ise 2 metre kuralına uygun olarak düzenlendi. 

"YASAK KALKTI AMA KURALLARA UYMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kilyos'ta plaj yöneticisi olarak görev yapan Abdullah Yanlı, hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirterek, "Havaların ısınmasıyla birlikte önümüzdeki hafta plajları açmayı düşünüyoruz. 40 yıldır buradayız böyle bir soğuk görmedik. Önümüzdeki cumartesi gününden itibaren kapıları açmayı planlıyoruz. Temizliklerimiz yapılıyor, geçen sene pandemi kurallarıyla ilgili problemler vardı. Yine o kurallara dikkat etmek üzere hazırlıklarımız devam ediyor. Sadece maske kuralı kalkacak. Şezlong mesafeleri devam edecek, şezlonglar arası 2 metre olacak. Yasak kalktı ama bazı kuralları uygulamaya devam edeceğiz. Kapasitemiz belli, her sene biz kapasiteyi azaltıyoruz.  Eskiden burada kapasite 6 bindi, şu an bin 600 oldu. Pandemi dönemiyle birlikte azalmaya başladık.  Artık bu sayı ile daha iyi hizmet verdiğimizi fark ettik. Her şeyin fiyatı artıyor ama özel hizmet yaptığımız için biz artışla hareket edemiyoruz maalesef" şeklinde konuştu.

"GEÇEN YIL 70 LİRA,  BU YIL 100 OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Plaja giriş ücretleri hakkında da bilgi veren Abdullah Yanlı,  "Geçen yıl hafta içi plaja giriş ücreti 70 liraydı, hafta sonu 120 lira arasındaydı. Bu sene de hafta içi 100 lira, hafta sonu 150 lira olacağını düşünüyorum. Geçen sene yoğunluk düşüktü, önceki sene yasak olduğu için insanlar tatile gidemediler. Bu sene de Ege ve Akdeniz bölgesindeki fiyatların çok uçuk rakamlarda olması nedeniyle umutluyuz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstabulPlajlarPandemi
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