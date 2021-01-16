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İstanbul'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 8 gözaltı

İSTANBUL'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik 5 ilçede 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin örgütün dağ kadrosunda faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a geldikleri öğrenildi.

16 Ocak 2021 Cumartesi 10:31
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İstanbul'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar ile örgütün dağ kadrosunda yer aldıktan sonra İstanbul'a geldikleri belirlenen kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul genelinde 5 ilçede 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

KADIKÖY'DE BİR GÖZALTI

Operasyon yapılan adreslerden biri Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi Dr. Esat Işık Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katı oldu. PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldığı belirtilen şüphelinin kaldığı daireye baskın yapıldı. Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, evde aramalar yapıldı. Aramalar sonucu bir dizüstü bilgisayara el konuldu. 

OPERASYONDA 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişiden 8'i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PKKKCKPYDYPGTerörOperasyon
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