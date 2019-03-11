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İstanbul'da PKK operasyonu

İstanbul'da PKK operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul'da PKK operasyonu

İstanbul'da PKK operasyonu: 9 gözaltı

11 Mart 2019 Pazartesi 10:52
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İstanbul'da PKK operasyonu

İSTANBUL DHA 

Terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'lı şüphelilerin kırsal alanda eğitim aldıktan sonra İstanbul'a döndüğünü ve örgütün gençlik yapılanması içinde bulunduğunu belirledi. TEM ekipleri tespit ettiği 11 şüphelinin yakalanması için 9 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 16 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ederken, hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi ise aranıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PKK Operasyonuİstanbul
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