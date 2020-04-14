İstanbul'da peş peşe kazalar! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM Başakşehir İstanbul istikameti Ispartakule Viyadüğü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 P 6926/27 BRC 88 plakalı TIR, kazaya karışan sürücüsünce emniyet şeridine çekildi. Burada kaza tutanağı düzenlediği sırda Emrah Ö.'nün kullandığı 34 KE 4439 plakalı otomobil, hızla gelerek TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda ters dönen otomobil, orta şeritten ilerleyen Kadir Usta'nın kullandığı 34 TK 6696 plakalı otomobile çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Emrah Ö. sıkıştı. Çarptığı otomobil ise yaklaşık 50 metre ileride bariyerlere çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobil içinde sıkışan Emrah Ö.'yü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

ORTALIK BİR ANDA TOZ DUMAN OLDU

Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü Kadir Usta "TIR emniyet şeridinde duruyordu. Ben orta şeritte ilerliyordum bir anda TIR'ın sağ tarafına girdi, döne döne trafiği birbirine kattı. Dönerken bana da arkadan vurdu. TIR daha önce kaza yapmış, burada duruyormuş. Adam da geçmeye mi çalıştı, durmaya mı anlamadım. Bir anda toz bulutu oldu. Sağından girdi, dönerken ben de geçtim yanından bana da vurdu" dedi.

Kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

SARIYER'DE KAMYONUYLA ÇELİK DİREĞE ÇARPAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sarıyer'de, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan kamyon, tabela direğine çarptı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Serkan Yaşar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ayazağa Cendere Yolu Kağıthane yönünde saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, bir lojistik firmasında çalışan Serkan Yaşar'ın kullandığı 06 JRM 20 kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yaşar'ın fren yapmasına rağmen savrulan kamyon, refüjü aşarak çelik tabela direğine çarptı.

Araç içinde sıkışan Serkan Yaşar'ın ilk yardımına, büyük bir gürültü duyarak dışarı çıkan, çevredeki iş yerlerinin güvenlik görevlileri oldu. Yaşar'a sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan güvenlik görevlileri başarılı olamayınca itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Polis başka kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de Serkan Yaşar'ı sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışmalara başladı. Olayı duyarak kaza yerine koşan sürücü Yaşar'ın mesai arkadaşları sinir krizleri geçirdi.

Serkan Yaşar (43), yaklaşık 20 dakika süren çalışmaların ardından sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarıldı. Hastaneye götürülmek üzere ambulansa bindirilirken hayati fonksiyonları durduğu tespit edilen Serkan Yaşar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Yaşar'ın cenazesi Kağıthane Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

FSM'DE AYNI YÖNDEKİ İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında seyir halinde olan iki otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple kaza yaptı. Kazanın etkisiyle iki sürücü de ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Ankara istikametinde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen 34 LS 5089 ve 42 MA 2380 plakalı iki otomobil henüz bilinmeyen şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 42 MA 2380 plakalı otomobil takla attı. Kaza da iki otomobilin sürücüsü de ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazanın olduğu bölgede önlem alırken, sağlık ekipleri ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazanın olduğu noktada trafikte yoğunluk yaşandı. Kaza yapan otomobilleri çekicilerle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.