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İstanbul'da operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'da daha önce belirledikleri adreslere Özel Harekat polisinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

İstanbul'da operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'da daha önce belirledikleri adreslere Özel Harekat polisinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 09:43
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İstanbul'da operasyon

Operasyon kapsamında polis ekipleri girdikleri adreslerde arama yaptı. 

Ekipler, operasyon kapsamında Esenyurt'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında bulunan bir daireye Özel Harekat polisi eşliğinde girdi. Polis ekipleri girdikleri daire de bir süre arama yaptı. Bu sırada Özel Harekat polisleri de çevrede kuş uçurtmadığı görüldü. İstanbul genelinde yapılan baskınlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulOperasyonAsayiş
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