Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101940
ALTIN
274.371
DOLAR
5.6618
STERLİN
6.9915
EURO
6.1937
Üniversiteliler, ürettikleri roketle havacılık endüstrisine katkı sağlamak istiyorlar
Üniversiteliler, ürettikleri roketle havacılık endüstrisine...
Milli judocu Merve Azak Dünya Şampiyonu oldu
Milli judocu Merve Azak Dünya...
Yaşı 40 olan birinin kalp yaşı 80 olabiliyor
Yaşı 40 olan birinin kalp...
Şebnem Özdemir: Yapay zekanın kadınlara ihtiyacı var
Şebnem Özdemir: Yapay zekanın kadınlara...
Enduro motosiklet yarışında 'Hayatıma kastım yok, kaskım var' projesi tanıtıldı
Enduro motosiklet yarışında 'Hayatıma kastım...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul'da okullar tatil edildi

İstanbul Valiliği: Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir.

İstanbul'da okullar tatil edildi

İstanbul Valiliği: Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir.

26 Eylül 2019 Perşembe 16:49
79 Okunma
İstanbul'da okullar tatil edildi

İstanbul Valiliği: Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulOkulTatil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da korkutan deprem
İstanbul'da korkutan deprem
Ümraniye'de 35 mahalleye afet müdahale konteynerleri yerleştirildi
Ümraniye'de 35 mahalleye afet müdahale konteynerleri yerleştirildi
İmamoğlu'ndan Esenyurt Belediyesi'ne ziyaret
İmamoğlu'ndan Esenyurt Belediyesi'ne ziyaret
Sultan II. Abdülhamid'in faytonu ziyaretçilerin ilgi odağı
Sultan II. Abdülhamid'in faytonu ziyaretçilerin ilgi odağı
TCDD, Sirkeci ve Haydarpaşa'yı kiraya verecek
TCDD, Sirkeci ve Haydarpaşa'yı kiraya verecek
Atatürk Havalimanı'nda metro seferleri durduruldu
Atatürk Havalimanı'nda metro seferleri durduruldu
Avcılar'daki 3 katlı kedi evleri kaldırılıyor 
Avcılar'daki 3 katlı kedi evleri kaldırılıyor 
Yanan otomobili görünce gözyaşlarına boğuldu
Yanan otomobili görünce gözyaşlarına boğuldu
Haliç Köprüsü girişinde otomobil yandı, trafik felç oldu
Haliç Köprüsü girişinde otomobil yandı, trafik felç oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans