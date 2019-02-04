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İstanbul'da okul servis denetimi

İstanbul'da okul servis denetimi yapıldı.

İstanbul'da okul servis denetimi

İstanbul'da okul servis denetimi yapıldı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 10:00
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İstanbul'da okul servis denetimi

İstanbul - DHA 

2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Trafik Deneteme Şube Müdürlüğü ekipleri, Etiler ve Kadıköy Bağdat Caddesi'nde okul servislerini denetledi. Sürücülerin belgeleri ve araçları kontrolden geçirildi. Sürücülere alkol testi de yapıldı. Trafik polisleri servislerin içine girerek, öğrencilerin kemer takıp takmadıklarını kontrol etti. Bir servis şoförü yapılan denetimlerden memnun olduğunu söyledi. 

DHA

Son Güncelleme: 04.02.2019 10:31
Anahtar Kelimeler:
Okul ServisIstanbul Servis
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