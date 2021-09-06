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İstanbul'da öğrenciler ders başı yaptı 

Milyonlarca öğrenci bugün ders başı yaptı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı. 

06 Eylül 2021 Pazartesi 10:09
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İstanbul'da öğrenciler ders başı yaptı 

Pandemi nedeniyle 1.5 yılı aşkın süredir ara ara açılan okullar, yapılan hazırlıkların tamamlanmasıyla bugün açıldı. Öğrenciler ders başı yaptı.  Zeytinburnu'nda bulunan Merkez Efendi İlkokulu'nda da ilk gün heyecanı yaşandı. Veliler çocuklarını okula getirdi ancak okul bahçelerine alınmadı. Okula giremeyen veliler ise dışarıdan çocuklarını izledi. Öğrencilerin velilerin hepsinde maske olduğu görüldü. 

2 çocuğunu okula bırakan Gülsüm Türüdü: "Biri birinci sınıf, diğeri ikinci sınıf. Zor oldu bizim için geçen sene. Bu sene öyle olmaz diye umuyorum. Birinci sınıfta çok zorlandık okuma yazma öğrenene kadar çok yorulduk. Bu sene öyle olmamasını umuyoruz. Dikkatli olmasını istedik. Kalabalıktan uzak dursun dedik. Çok fazla dışarı çıkmasın. Biz de dikkat ediyoruz zaten. Umarım bu sene güzel geçer. Geçen sene okullar açık olduğu müddetçe sıkıntı yaşamadık. Herhangi bir bulaş söz konusu olmadı sınıfımızda" dedi. 

Torununu okula bırakan Ayşe Taşkın, "Okulların açılmasından memnunuz, evde zor oluyor. İki tane torun var, sabahtan akşama kadar bilgisayarın başındalar. Zor... Her şeyi öğrenemiyorlar. Büyük yük evdeki ailelerde, onlarda ne kadar öğretebiliyorsa. Yüz yüze eğitim daha iyi. Yanına ıslak mendil, dezenfektanlarını, yedek maskelerini koyduk. Ellerinizi temiz tutun, lavaboya gittiğiniz zaman yıkayın dedik" şeklinde konuştu.

DHA

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