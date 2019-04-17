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İstanbul'da mücevherat kutusu operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda değeri 1 milyon 500 bin lira olan 142 bin 260 adet kaçak mücevherat kutusu ele geçirildi.

İstanbul'da mücevherat kutusu operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda değeri 1 milyon 500 bin lira olan 142 bin 260 adet kaçak mücevherat kutusu ele geçirildi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 11:25
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İstanbul'da mücevherat kutusu operasyonu

İSTANBUL - Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Türkiye'ye transit olarak geçen ve riskli görülen araçlar, Araç Takip Sistemi üzerinden anlık olarak takip ediliyor. Bu takip sırasında Kapıkule Gümrük Müdürlüğü'nden Sarp Gümrük Müdürlüğüne giden bir TIR'ın Araç Takip Sistemi'nin söküldüğü belirlendi. Bunun üzerine İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Kaçakçılıkla Mücadele Mobil Ekiplerine bilgi verildi. 


MOBESE DEVREYE GİRDİ

Kaçakçılıkla Mücadele Mobil ekiplerince Araç Takip Sistemi'ninuydu üzerinden son sinyal verdiği noktada bırakıldığı görüldü.  Aracın yerinin tespit edilmesi amacıyla gidebileceği istikamete ilişkin MOBESE kayıtları üzerinden araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde MOBESE görüntülerinde söz konusu TIR'ın belirli noktalarda temas ettiği bir binek aracın sahibi tespit edildi. Savcılıktan alınan talimat neticesinde araç sahibi ile birlikte olayla ilgili toplam 6 şüpheli belirlendi ve şüphelilerden 4'ü yakalanarak ifadesi alındı. 

Yürütülen çalışmalarda araçtaki eşyaların kamyonetlere aktarılarak İstanbul'un Güngören ilçesinde bir depoya boşaltıldığı bilgisine ulaşıldı. Söz konusu depoda yapılan aramada toplam değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 142 bin 260 adet mücevherat kutusu ele geçirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mücevherat Kutusu Operasyonuİstanbul
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