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İstanbul'da lodos ve sağanak yağış etkili oluyor

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından beklenen lodos sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Lodosla birlikte belirli aralıklar da sağanak yağış görülüyor. Yapılan uyarılarda kentte yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, lodosla birlikte çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul'da lodos ve sağanak yağış etkili oluyor

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından beklenen lodos sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Lodosla birlikte belirli aralıklar da sağanak yağış görülüyor. Yapılan uyarılarda kentte yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, lodosla birlikte çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

29 Kasım 2019 Cuma 12:03
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İstanbul'da lodos ve sağanak yağış etkili oluyor

SARAYBURNU'NDA DEV DALGALAR

Lodos Sarayburnu'nda etkisini gösterdi. Denizde zaman zaman dev dalgalar oluştu. Balıkçılar ise olumsuz hava şartlarına rağmen sahilde balık tutmaya çalıştı.

TAKSİM'DE YAĞMUR FIRTINA

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve lodos nedeniyle Taksim Meydanı'ndan geçenler zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerine ait saçakların altında yağmurun dinmesini bekledi. Bazıları yağmurdan korunmak için koşarken, bazı vatandaşların şemsiyelerinin rüzgar nedeniyle ters döndüğü görüldü.

YENİBOSNA'DA DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Yağmur ve lodos Yenibosna'da da etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Vatandaşlardan bazıları köprü altında yağmurun dinmesini bekledi.

DHA

Son Güncelleme: 29.11.2019 04:46
Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiLodosSağanak Yağışİstanbul
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