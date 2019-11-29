İstanbul'da lodos ve sağanak yağış etkili oluyor

SARAYBURNU'NDA DEV DALGALAR



Lodos Sarayburnu'nda etkisini gösterdi. Denizde zaman zaman dev dalgalar oluştu. Balıkçılar ise olumsuz hava şartlarına rağmen sahilde balık tutmaya çalıştı.



TAKSİM'DE YAĞMUR FIRTINA



İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve lodos nedeniyle Taksim Meydanı'ndan geçenler zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerine ait saçakların altında yağmurun dinmesini bekledi. Bazıları yağmurdan korunmak için koşarken, bazı vatandaşların şemsiyelerinin rüzgar nedeniyle ters döndüğü görüldü.



YENİBOSNA'DA DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU



Yağmur ve lodos Yenibosna'da da etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.



Vatandaşlardan bazıları köprü altında yağmurun dinmesini bekledi.