Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,782.02
ALTIN
727.93
DOLAR
12.59
STERLİN
16.82
EURO
14.22
Öğretim Üyesi alınacak
Öğretim Üyesi alınacak
Amasya Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor
Amasya Üniversitesi 11 Öğretim...
Açıktan Personel alım ilanı
Tekirdağ Süleymanpaşa’da 71 m² arsa satılacak
Tekirdağ Süleymanpaşa’da 71 m²...
Giresun’da kargir ev satılacak
Giresun’da kargir ev satılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul'da lodos etkili olmaya devam ediyor

29 Kasım 2021 Pazartesi 12:07
3 Okunma
İstanbul'da lodos etkili olmaya devam ediyor

İSTANBUL - İSTANBUL'da, kuvvetli lodos etkili olmaya devam ediyor.  Sabah saatlerinde, Zeytinburnu Sahili'nde, büyük dalgalar oluştuğu görüldü. Sahilde yürüyüş yapanlar da kuvvetli rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Dün etkisini gösteren kuvvetli lodos, bugün sabah saatlerinde de etkili olmaya devam etti. Zeytinburnu Sahili'nde, büyük dalgalar oluştu. Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, kuvvetli rüzgara rağmen o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulLodos
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Metrodaki bıçaklı saldırganın babası: Vicdan azabından ben de gidecektim
Metrodaki bıçaklı saldırganın babası: Vicdan azabından ben de gidecektim
İki genç İHH'lı İstanbul'da toprağa verildi 
İki genç İHH'lı İstanbul'da toprağa verildi 
Arnavutköy Belediyesi Çocuk Atölyesi açıldı  
Arnavutköy Belediyesi Çocuk Atölyesi açıldı  
Meteoroloji'den Marmara için 'fırtına' uyarısı
Meteoroloji'den Marmara için 'fırtına' uyarısı
İstanbul'da bakıcı fiyatları 20 bin liraya kadar çıktı
İstanbul'da bakıcı fiyatları 20 bin liraya kadar çıktı
İTÜ öğrencilerine ABD'deki yarışmada birincilik ödülü
İTÜ öğrencilerine ABD'deki yarışmada birincilik ödülü
Güney Afrika'dan 71 Türk yolcu İstanbul’a getirildi 
Güney Afrika'dan 71 Türk yolcu İstanbul’a getirildi 
Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı
Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı
Bayrampaşa'da pet shop'ta yangın çıktı, çok sayıda hayvan öldü 
Bayrampaşa'da pet shop'ta yangın çıktı, çok sayıda hayvan öldü 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma