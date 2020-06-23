İstanbul'da korkutan hastane yangını!

Acil durumdaki hastalar ambulanslarla başka hastanelere nakledildi. Tahliye sırasında hareketli anlar yaşanırken olay yerine Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Bakırköy'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin camları kırarak duman tahliyesinde bulundu. Yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Ekiplerin hastanedeki çalışmaları sürüyor.

VALİLİK: YARALI VE CAN KAYBI YOK

İstanbul Valiliği'nden Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, "İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümünde bugün saat 21.30'da henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Söz konusu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmış ve hastalar tahliye edilmiştir. Alınan ilk bilgilere göre çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybımız yoktur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, "Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde saat 21:30’da meydana gelen yangın kısa sürede söndürülmüştür. Yangında can kaybı veya yaralımız yoktur. Hastanenin ikinci katında nöroloji-nöroşirurji servisinde çıkan yangının teknik bir sebepten kaynaklanmadığı belirlenmiştir. Sebebiyle ilgili tahkikat devam etmektedir." açıklamasında bulunuldu.