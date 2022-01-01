İstanbul'da köprü ve tünel geçiş ücretleri yeniden düzenlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü; 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak otoyol, Boğaz Köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretlerini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, düzenlemede bakım-işletme maliyetlerindeki artışlar ile işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışların göz önüne alındığı belirtildi. Açıklamada, "Otoyol, Boğaz Köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri, 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Daha ekonomik, güvenli ve daha kısa sürede ulaşım imkânı sağlayan erişme kontrollü otoyolların, Boğaz Köprülerinin ve Avrasya Tüneli'nin servis sürelerinin uzatılması ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla yapılan düzenlemede bakım-işletme maliyetlerindeki artışlar ile işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar göz önüne alınmıştır" ifadelerin kaydedildi.

'KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ İKİ EŞİT PARÇAYA BÖLÜNEREK İKİ YÖNLÜ OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR'

Yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir. Araç sınıflarına göre Boğaz Köprüleri geçiş ücret tarifesi ekte verilmiş olup, otoyollardaki geçiş ücret tarifelerini içeren bilgiler ise uygulama tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesi www.kgm.gov.tr adresinde yol kullanıcılarının ve ilgililerin hizmetine sunulacaktır. Avrasya Tüneli'nde ise otomobil geçiş ücreti 05.00-24.00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00.00-05.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir."