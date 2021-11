İstanbul'da "Karabağ Azerbaycan'dır!" muhteşem Zafer etkinliği düzenlendi

ABDULLAH YİĞİT-ÜLKER PİRİYEVA -İSTANBUL

Azerbaycan'ın 44 günlük Vatan Savaşı'ndaki şanlı zaferinin birinci yıldönümü münasebetiyle İstanbul'da muhteşem Zafer Bayramı etkinliği düzenlendi.

7 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen Zafer Bayramımızın birinci yıldönümüne adanan etkinlik, Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora ile İş Üzere Devlet Komitesi ve Türkiye-Azerbaycan Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlendi.

Etkinliye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Bilal Khan Paşa, İstanbul Valiliği, Devlet Diaspora ile İş üzere Devlet Komitesi 1. Başkan Yardımcısı Valeh Hajiyev, Komite personeli, TADEF Başkanı Adalet Turan, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar arası Dostluk Grubu başkanı , AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Zafer Şehit Ailelerine Destek STK Başkanı, YAŞAT Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi, şehit Yarbay Raguf Orucov'un eşi Sevinc Alizade'de, Irak Türkleri lideri Erşad Salihi, milletvekilleri, İstanbul'un çeşitli semtlerinin belediye başkanları, 1453Kral Medya Grup Azerbaycan temsilcisi ve Azadmedia.az editörü Ülker Piriyeva, kardeş ülkede faaliyet gösteren Azerbaycan devlet kurumlarının yetkilileri, medya temsilcileri, burada yaşayan ve çalışan hemşerilerimiz, gaziler ve diğerleri katıldı.

Diaspora ile İş Üzere Devlet Komitesi ve Türkiye-Azerbaycan Dernekleri Federasyonu'nun desteğiyle düzenlenen etkinliğin ilk bölümünde, Ermenistan'ın işgalden kurtarılmış topraklarımızda gerçekleştirdiği Vandalizm eylemlerini kanıtlayan bir sergi yer aldı.

Etkinliğin ikinci bölümü resmi ve sanatsal bir bölümden oluşuyordu.

İki kardeş ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte şehitler bir dakikalık saygı duruşunda anıldı.

Etkinliğe katılanları selamlayan Diaspora ile İş Üzere Devlet Komitesinin 1. Başkan Yardımcısı Valeh Haciyev ve TADEF Başkanı Adalet Turan, Zafer bayramı dolayısıyla katılımcılara tebriklerini iletti.

44 günlük Vatan Savaşı'ndaki bu şanlı Zaferin sadece Azerbaycan'ın değil, bu mücadelede ve dünyaya adaletin getirilmesinde bize destek veren Türkiye başta olmak üzere herkesin zaferi olduğunu not ettiler.

“2020 Azerbaycan için tarihi bir yıl oldu. Başkomutan İlham Aliyev'in doğru ve ileri görüşlü politikası, vatanını her şeyin üstünde tutan galip Azerbaycan Ordusu ve bizimle yürüyenler sayesinde tarihi Karabağ topraklarımız işgalden kurtarılmıştır. Bu yolda Şehit olan her kahraman oğlumuzun ruhları önünde baş eğiyor ve Allah'tan onlara rahmet diliyoruz. Bu savaşta her zaman Azerbaycan'ın yanında olan kardeş Türkiye'nin manevi ve diplomatik desteği, iki ülke arasındaki asırlık yakınlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Ulu önderimiz Haydar Aliyev'in "Bir millet iki devlet" sloganı bu kardeşliğin en güzel açıklamasıdır. Bu kardeşlik ve beraberliği gelecek nesillere aktarmak en büyük görevimizdir. Şu anda Karabağ'ımız hızla yeniden inşa ediliyor ve restore ediliyor. Her birimiz ülkemizin dirilişi için elimizden gelenin en iyisini yapmakla mükellefiz.” – Diye Başkan Yardımcısı Valeh Haciyev söyledi.

Türkiye-Azerbaycan Dernekler Federasyonu (TADEF) Başkanı Adalet Turan Azerbaycan halkının 30 yılın ardından hasretle beklediği zaferi Karabağ'da elde ettiğini söyledi. Zafer Bayramı'nı kutlayan TADEF Başkanı Adalet Turan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyevin sadece savaş alanında değil, diplomatik cephede de büyük bir stratejik örnek teşkil ettiğini, bilgi savaşında Azerbaycan'ın gerçek sesi olduğunu, tüm baskılara cesurca göğüs gererek halkıyla bütünleşmiş bir lider olduğunu söyledi. 27 Eylül'de başlayan, 44 gün süren ve işgal altındaki KARABAĞ topraklarının kurtuluşuyla sonuçlanan Vatan Savaşı, tarihin en parlak sayfası, Azerbaycan halkının ve bütün Türk dünyasının gurur kaynağı olduğunu tarihe not düştü. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ı yaklaşık 30 yıldır devam eden ihtilafın kazananı haline getirdi. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü kesin olarak doğrulandı. "Karabağ Azerbaycan'dır!" diyerek 44 günde imkansızı başardığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, “Bu tarihin Azerbaycan devleti ve tüm Türk dünyası için büyük bir zafer olduğunu ve bu şanlı zaferin mimarı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in doğru politikası, cesur Azerbaycan ordusunun kahramanlığı olduğunu söyledi. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir şekilde gelişmesinin sadece bu ülkelerin kalkınmasına değil, aynı zamanda bir bütün olarak bölgeye ve bölgede barışa ve ayrıca Türklerin daha yakın entegrasyonuna önemli katkı sağladığını kaydetti. Azerbaycan-Türkiye arasındaki ilişkilerinin zirveye ulaştığını, 44 gün süren savaşta dünya buna bir kez daha tanık oldu.” Dedi.

Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Bilal Khan Paşa, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrim, Şehit Yarbay Raguf Orujov'un eşi Sevinc Alizade, Irak Türkleri lideri Ershad Salihi, Binbaşı Coşgun Guliyev halkımızı, dünya Azerbaycanlılarını ve Türk dünyasını bu Zafer münasebeti ile tebrik etti. Ermenistan'ın saldırgan ve etnik temizlik politikası, Silahlı Kuvvetlerimizin geçen yıl Başkomutan İlham Aliyev liderliğinde Azerbaycan topraklarının kurtarılması ve toprak bütünlüğünün sağlanmasında gösterdiği parlak zafer, Başkomutan İlham Aliyevin, Güney Kafkasya'da barış ve istikrarı tesisi ile ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulandığını vurguladılar.

Törende konuklara 30 yıl sonra Şuşa'da ilk festivalde gösterilen Bayati Şiraz ve Yaddaş filmi gösterildi.

Etkinliğin Sunucusu Ülker Piriyeva, Zafer Tarihi ile ilgili konuşmalarıyla birlikte, "Karabağ ebedî Azerbaycandır" şiirini tar eşliğinde seslendirdi.

Etkinliğin sanatsal bölümünde Cumhuriyet Halk Sanatçıları Azerin ve Alihan Samedov, Emektar Sanatçıları - İslam Manafov ve Turan Manafzade, Günel Zeynalova, Revane Gurbanova, Elgün Guliyev Azerbaycan klasik müziklerini seslendirdi.

Ardından Hazar Azerbaycan Halk Dansları ve Sanat Derneği ve Buta Enstrümantal Topluluğu tarafından icra edilen Azerbaycan milli dansları ve müzikleri gösterildi.