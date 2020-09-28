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İstanbul'da kademeli mesai başladı

İSTANBUL'da, koronavirüsle mücadele kapsamında kademeli mesai uygulaması bugün başladı. Saat 07:00 ile 09:00 arasında başlayacak mesai ile toplu taşımadaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

28 Eylül 2020 Pazartesi 09:57
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İstanbul'da kademeli mesai başladı

Salgınla mücadelede özellikle toplu taşımadaki yoğunluğu azaltmak için kademeli mesai kararı alındı.Başkent Ankara, İzmir ve Diyarbakır'ın ardından İstanbul'da da kademeli mesai uygulaması başladı. Vardiya sistemiyle görev yapan bazı bölge müdürlükleri ile Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda mesai 07.00, 08.00 ve 09.00 saatlerinde 3 grup halinde olacak. Belediyelerde ise 08.00'de başlayacak mesai saat 16:30'da sona erecek.  Sağlık çalışanlarının mesaisi de saat 08.30'da başlayacak ve 16:30'a kadar sürecek. Diğer tüm kamu kurum ve kuruluşu çalışanları ise 09.00 - 16.30 saatleri arasında mesaide olacak.  Okullarda dersler 09.30'da başlayacak.

21 Eylül'de 1. sınıf öğrencileri ile okul öncesi ve özel eğitim ana sınıfı öğrencileri yüz yüze eğitime başlamıştı. Yeni düzenleme ile artık minikler için de ders zili 09:00'da değil, 09.30'da çalacak.

İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Altunizade'de trafik yoğunluğu trafik oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, 08.00.15 itibariyle trafiğin yoğunluğu yüzde 42'ye ulaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulMesaiÇalışanKoronavirüsTrafikPandemi
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