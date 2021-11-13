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İstanbul'da kaçak tütün operasyonu

İSTANBUL'da Fatih ve Bağcılar’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 940 bin lira olduğu belirtilen kaçak tütün ve cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. 9 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kameralara yansıdı.

13 Kasım 2021 Cumartesi 15:43
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İstanbul'da kaçak tütün operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Bağcılar’da operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 940 bin lira olduğu değerlendirilen; 19 bin 174 paket sigara, 12 bin 310 puro, 1 ton nargile tütünü, 71 kilo 282 gram tütün ve 998 elektronik sigara ile 8 bin 832 şarj aleti ve 2 bin 840 cep telefonu bataryası ele geçirildi. Baskında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BağcılarFatihTütünKaçak Tütün
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