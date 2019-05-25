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İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu düzenlendi.

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu düzenlendi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:33
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İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu

İSTANBUL (DHA) 

İstanbul'da Bağcılar ve Esenyurt'ta düzenlenen operasyonlarda 176 kaçak göçmen gözaltına alındı. Son bir hafta içinde yapılan operasyonlarda toplam 348 gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri 22 Mayıs günü Bağcılar ve Esenyurt'ta kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Bağcılar'da 104, Esenyurt'ta ise 72 kaçak göçmen gözaltına alındı. Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda ise toplam 348 kaçak göçmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan göçmenlerin işlemleri devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kaçak Göçmenİstanbul
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