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İstanbul'da jandarmadan terör operasyonu

İSTANBUL'da jandarmanın terör örgütü PYD/YPG'ye yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

20 Mart 2021 Cumartesi 08:47
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İstanbul'da jandarmadan terör operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de PYD/YPG saflarında yer alan bazı kişilerin Nevruz öncesi provokatif eylem hazırlığında olduğunu belirledi. Yasa dışı yollardan Türkiye'ye girerek İstanbul'a geldikleri belirlenen şüpheliler adım adım takip eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar ve Başakşehir'deki adreslere operasyon düzenledi.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Şafak vakti belirlenen 4 farklı adrese yapan jandarma, Suriye uyruklu F.A., B.M., A.M., M.A., M.H., ve M.Ş.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

NEVRUZ ÖNCESİNDE PROVOKATİF EYLEM YAPACAKLARDI

Gözaltına alınan terör örgütü üyelerinin tamamının örgütün sözde özel kuvvetleri tarafından askeri, siyasi ve ideolojik eğitime tabi tutuldukları, PYD/YPG saflarında faaliyet gösterdikleri, "Zeytin Dalı Harekatı"ndan sonra Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin, İstanbul'da yaklaşan Nevruz öncesinde provokatif eylem hazırlığında oldukları belirlendi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PYDYPGTerörTeröristJandarmaOperasyon
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