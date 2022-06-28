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İstanbul'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu

İSTANBUL'da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda  7 bin 250 paket elektronik sigara, 500 adet çeşitli markalara ait elektronik kaçak sigara cihazı, 24 bin 300 paket doldurulmuş makaron ile 26 bin 500 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı.

28 Haziran 2022 Salı 09:00
İstanbul'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüphelilerin başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde internet üzerinden tütün dükkanlarına ve elektronik sigara üreticilerine kaçak sigara satışı yaptığı bilgisini aldı. 3 ay süren inceleme ve fiziki takip sonucunda kaçak sigara ve elektronik sigara cihazlarının tutulduğu depolara eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 bin 250 paket elektronik sigara, 500 adet çeşitli markalara ait elektronik kaçak sigara cihazı, 24 bin 300 paket doldurulmuş makaron ile 26 bin 500 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Kurdukları yapılanma ile internet üzerinden kaçak sigara satarak haksız kazanç elde eden 9 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik soruşturma devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulKaçakTütünSigaraJandarmaPolisOperasyon
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